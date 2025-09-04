台風15号は午後9時現在、九州の東の海上を移動中。九州では太平洋側で非常に激しい雨が降り続き、宮崎県には線状降水帯が発生。宮崎県に顕著な大雨を降らせた活発な雨雲は四国へと移動している。接近前から四国や近畿南部、東海で激しい雨が降っているため、さらなる大雨によって起こる災害に厳重な警戒を。九州で線状降水帯発生台風本体の雨雲は四国へ移動中台風15号は午後9時現在、宮崎県延岡市の東南東約30?を北北東に進んで