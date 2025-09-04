Insta360が8月21日に発売したアクションカメラ新製品「Insta360 GO Ultra」のレビューをお届けします。親指サイズのアクションカメラ「Insta360 GO 3S」の上位モデルで、大型センサーの搭載による低照度に強い高画質、広角FOV、長時間撮影を実現した製品。磁気ペンダントで胸元に装着してハンズフリーPOV（主観）撮影ができることから、格闘技ジムでミット打ちのPOV撮影に挑戦してみました。センサーを大型化して最大4K60fpsの撮影