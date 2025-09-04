“働くクルマ”への水素普及を官民連携で目指す「TOKYO H2」プロジェクト東京都は2025年9月3日、水素の利用を官民連携で推進する新プロジェクト「TOKYO H2」の発足を発表しました。このプロジェクトにはトヨタも参画し、「クラウンセダン」のFCEVモデルを、燃料電池タクシーとして導入します。【2030年度までに600台！】これが東京都の「水素クラウン」タクシーです（写真で見る）この新プロジェクトは「水素で世界をリードす