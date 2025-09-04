ウクライナ支援の有志国連合首脳会合にオンライン出席した石破茂首相＝4日午後、首相公邸（内閣広報室提供）石破茂首相は4日夜、ウクライナ支援の有志国連合首脳会合にオンライン出席し、ロシアとの停戦後の「安全の保証」を巡り「官民一体の復旧・復興支援を推進していく」と表明した。同時に「有志国が一致団結し、ロシアから前向きな対応を引き出すため注力すべきだ」と呼びかけた。早期停戦と公正で永続的な平和の達成に「