「ロッテ２−９日本ハム」（４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムが快勝し、３カードぶりの勝ち越し。貯金を２５とした。負ければ首位ソフトバンクにマジック１９が点灯する状況だったが、意地の勝利を飾った。二回１死から郡司の左越え７号ソロで先制し、さらに１死一塁から清宮幸の右中間フェンス直撃の適時二塁打で追加点。三回は矢沢の右前適時打、郡司の中越え適時二塁打、清宮幸の中前適時打で４点を奪い、リード