【楽天スーパーSALE】 実施期間：9月4日20時～9月11日1時59分 【EVOPOWER SYSTEM iQ+】 販売期間：9月5日1時～8時59分 通常価格：90,750円→セール価格：45,375円 販売台数：1,500台 楽天は9月11日まで開催中の「楽天スーパーSALE」にて、Sharkの掃除機「EVOPOWER SYSTEM iQ+」追加アクセサリ&