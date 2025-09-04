『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・中野和也さん「SIGMACLUBweb」・海江田哲朗さん「スタンド・バイ・グリーン」上記の2名が集合し『東京ヴェルディ、夏の移籍診断【2025】』などについて語った動画となります。◯関連LIVE・夏の移籍で勢力図はどう変わる？J1番記者LIVE【東京V×広島×川崎F】