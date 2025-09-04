トラックが架線を切断し、8時間以上停電しました。JR北海道などによりますと、4日午前、北海道・深川市のJR函館線で、重機を積んでいたトラックが踏切を横断する際、架線を切断し、一部の駅の間で停電となりました。この影響で一部区間が運転見合わせとなり、停電区間を通過できなかった普通列車の乗客60人は近くの駅で降り、バスやタクシーに乗り換えるなどしました。復旧作業が行われ午後4時半ごろまでに運転が再開しましたが、