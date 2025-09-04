3日、アフガニスタン・クナール州で、地震で家を追われ避難した家族（AP＝共同）【カブール共同】アフガニスタン東部で8月31日に起きた地震で、イスラム主義組織タリバン暫定政権は4日、被害の大きいクナール州の死者が2205人になったと発表した。前日から700人以上増加。捜索中に倒壊家屋から多くの遺体が見つかったという。3日深夜（日本時間4日午前）、不明者の生存率が著しく下がるとされる発生後72時間が経過した。大半の