砂ぼこりが舞い、騒然とする現場。ポルトガルの首都リスボンで起きたケーブルカーの脱線事故です。この事故で、少なくとも17人が死亡し、21人が負傷。原因は一体何だったのでしょうか。事故が起きたのは、リスボンの狭く急な坂道を走るケーブルカー「グロリア線」。現地メディアによると3日夜、ケーブルカーの車両が何らかの理由により急斜面を猛スピードで滑り落ちていき、カーブを曲がり切れずに脱線。脇にあるビルに衝突しまし