ホンダは新型「プレリュード」を5日から発売すると発表しました。24年ぶりにハイブリッドで復活します。「プレリュード」は、1978年に登場したホンダを代表するクーペです。若者の憧れの車として高い人気を集め、2001年に生産を終了した5代目までに、累計でおよそ48万台が販売されました。24年ぶりに復活した6代目となる新型車は、ホンダ独自のハイブリッド技術を搭載しています。価格は617万9800円です。国内で年間3500台を販売す