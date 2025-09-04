9月28日（日）に中山競馬場で行われるスプリンターズステークス（G1）に予備登録している香港のラッキースワイネス（せん7・K.マン）が来日する。9月16日（火）6時20分に成田国際空港へ到着する予定となった。到着後は競馬学校へ移動し、レースに向けた調整に入る。【香港スプリント】ラッキースワイネスがG1・4勝目…日本勢は着外香港の刺客ラッキースワイネスはニュージーランド生産馬で、これまでに通算26戦16勝の成績を誇