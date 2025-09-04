日本体操協会は４日、都内で臨時理事会を開き、新体操の行き過ぎた指導問題を巡り去就が注目されていた村田由香里強化本部長の処遇を協議し、続投することが決まったと発表した。５月にゼネラルマネジャー（ＧＭ）に就任した水鳥寿思ハイパフォーマンスディレクター（ＨＰＤ）はＧＭを退任し、アシスタントマネジャーに就任していた山崎浩子前強化本部長も退任。２月に選手の一部が合宿を抜け出すなど監督不行き届きを理由に