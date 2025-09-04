◆パ・リーグソフトバンク８―０オリックス（４日・みずほペイペイドーム）オリックスは苦手のソフトバンクに３連敗を喫し、今季の対戦成績も３勝１２敗２分けとなった。２日からの３連戦で奪ったのは広岡、杉本のソロによる２点だけ。適時打はなく、この日は天敵・上沢に８回までゼロ行進だった。岸田護監督は「初回で流れを渡してしまいましたからね。そのへんですよね」と指摘。中１１日で先発した田嶋が初回に自身の失策か