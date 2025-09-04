¢¥¡Öºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë¡Öºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤¬¡¢9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¡£¡ÚÆ°²è¡Ûºù°æÆüÆà»Ò¤¬½Ð±é¡ªµù¹Á¤«¤éÈë¶­¤Þ¤Ç¡ª³¤¤Î¹¬¡õ»³¤Î¹¬¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦³¤±è¤¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤¬¤½¤½¤°¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¸ª¤äÇØÃæ¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤¿°áÁõ¤òÃå¤ÆÐÊ¤ó¤À¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»