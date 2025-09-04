2回日本ハム1死、郡司が左越えに先制ソロを放つ＝ZOZOマリン日本ハムが効果的に得点を重ね快勝した。二回に郡司のソロなどで2点を先制。三回には5長短打を集めて4点を奪い、終盤にも小刻みに加点した。達は要所を抑えて6回無失点の好投で7勝目。ロッテは序盤の失点が響いた。