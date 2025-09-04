鎌倉の銘菓「鎌倉半月」に、今年も秋冬だけのお楽しみが登場します。カリッと軽やかな食感と愛らしいうさぎのデザインで人気の半月から、新たに「鎌倉りんご半月」と「鎌倉ごま半月」が期間限定で発売。りんごのジューシーな甘酸っぱさや香ばしいごまの風味が、秋のティータイムを彩ります。お歳暮や贈り物にもぴったりな詰合せも揃え、心華やぐひとときをお届けします。 りんごの甘酸っぱさ広がる「鎌倉りんご