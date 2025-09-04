私はミズキ。タクミの裏切りに落ち込んでいた私。しかしヤマトのため、そしてなにより自分のためにも立ち上がることを決意しました。家計を見直してみると、やはり今のカフェのバイトだけでは到底生活費は賄えないと気づかされました。そこで在宅ワークを始め、ライティングの案件に挑戦。最初はうまくいかないことばかりでしたが、少しずつ要領をつかんでスキルアップもしていきました。そして報酬が振り込まれるようになり、在宅