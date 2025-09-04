◆ソフトバンク8―0オリックス（4日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが零封勝ちで同一カード3連勝を果たした。先発の上沢直之投手が8回無失点の好投を見せ、11勝目。打線は初回に栗原陵矢が6号3ランを放ち、終始試合を優位に進めた。上沢は初回こそ1死一、三塁のピンチを招いたが、2回以降は安定した投球を披露。4回には通算1000奪三振を達成した。試合後、小久保裕紀監督は「中5日でやってもらったんですけど、ほんと