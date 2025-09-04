ラブラブ自撮り2ショット夫は球界の名物解説者…。モデル妻が披露したラブラブ2ショットが話題になっている。「帯広の思い出」と題し写真を公開したのは、大洋ホエールズなどで活躍した高木豊さん(66)の妻でモデルの千早。「帯広駅が近付くにつれてワクワク高まる夫」と綴り、北海道から山口県の多々良学園高校に進学した高木さんが母と乗った電車の記憶が蘇ったと語っていたことを紹介。さらに「着いて早々、どうしても食べ