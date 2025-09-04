「信じられないミラクル」大スターと2ショット双子を妊娠中のタレントの中川翔子(40)が世界的大スターとの対面を報告し、話題となっている。「わーーー！！信じられないミラクルが叶いました神ファンサ！！なんと！！ジャッキーチェン様にお会いできました！ジャッキーチェン様が！お腹撫でてくださった！うわーー嬉しい！最強すぎる、ずーっと神様！！世界中の人の人生を輝く方へ変えてくれたレジェンド」とインスタグラムに