◆ソフトバンク8―0オリックス（4日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの上沢直之投手が8回無失点の好投で、今季11勝目を挙げた。8回4安打無失点、9奪三振。今季初めて中5日でマウンドに上がった右腕。初回は1死から連打で一、三塁のピンチを招く。それでも、杉本裕太郎を一邪飛、中川圭太を三ゴロに仕留め、無失点でしのぐ。4回にはプロ159人目となる通算1000奪三振を達成するなど、3者連続三振と圧巻の投球を披露した