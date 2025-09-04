北海道・砂川市の北光小学校近くの線路で9月3日午後4時ごろ、車で通りかかった男性が、クマ1頭を目撃しました。男性によりますと、クマは体長1.5メートルほどで草むらに逃げていったということです。STVの取材に対し男性は、「動物園以外で野生のクマを見て、緊張し、向かってきたらどうしようかと思った」と話しました。付近では8月31日からクマの目撃が相次いでいて、警察や町がパトロールなどをして警戒しています