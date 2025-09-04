嵐の二宮和也（42）が4日放送のTBS系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」（木曜後7・00）に出演。自身の“引退”について語る場面があった。今回は二宮が同番組で初めてのターゲットとなり、主演を務める映画「8番出口」（監督川村元気）にちなみ「人間性が試される8つの異変」と題して放送された。仕掛け人を務めたタレントの“みちょぱ”こと池田美優らとの対談で、「こういう作品とかやると、番宣とか取材ばっかで