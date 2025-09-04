元西武監督の松井稼頭央氏（49）が4日、TCK東京シティ競馬公式YouTubeチャンネル「TCK公式LIVEウマきゅん」に生出演。日本で衝撃を受けた投手を実名で挙げた。競馬の予想をしながらさまざまテーマでトークする中で、視聴者から「日本で対戦して凄いピッチャーはいましたか？」という質問が届いた。松井氏は「若い時だったら…」とした上で、「上原の真っすぐが本当に速かったんですよ！」と巨人やレッドソックスで活躍した上