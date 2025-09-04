◇パ・リーグ日本ハム９―２ロッテ（2025年9月4日ZOZOマリン）日本ハムが大勝を飾った。2回に郡司の7号ソロなどで2点を先制。3回は五十幡の三塁打を皮切りに矢沢の適時打、郡司の2点適時二塁打、清宮幸の適時打で4点を追加。ロッテを突き放した。7回には水野が代わったばかりの中村稔から5号ソロ。8回にも伏見の適時二塁打で追加点を挙げた。9回も得点を重ね、12安打9得点。ソフトバンクにマジック「19」が点灯する