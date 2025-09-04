ラーメンチェーン「スガキヤ」などを運営するスガキコシステムズは9月4日、来年度の大卒総合職の初任給を、これまでの23万円から28万円へと引き上げると発表しました。すでに入社している社員も、新しい賃金制度に合わせて来月から基本給を6％から7％引き上げ、年間の休日もこれまでの108日から大手外食チェーン並みの116日に増やすということです。残業代を除いたモデル年収は、店長で500万円前後になる