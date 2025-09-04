秋田朝日放送 観光について学ぶ東京の大学生が湯沢市を訪れ、地域の観光資源の魅力やまちづくりの課題について学んでいます。 湯沢市を訪れているのは東洋大学の学生１６人です。２日から３泊４日の日程で滞在していて、酒蔵を見学したり小安峡大噴湯や地熱発電所などジオパークを巡ったりして、地域の観光資源やまちづくりについて学んでいます。4日は午前に小安峡温泉で職場体験をし、午後に川連漆器伝統工芸館を訪