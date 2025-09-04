秋田朝日放送 4日午後、由利本荘市で６０代の男性がクマに襲われけがをしました。意識はある状態だということです。 警察や消防によりますと、午後４時２０分ごろ由利本荘市小栗山で「クマにやられてけがをしている。意識はある。」と男性の家族から消防に通報がありました。襲われた男性は顔や腕、足などから出血しているものの意識はあり、秋田市内の病院に搬送されたということです。