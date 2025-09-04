女性に嬉しい栄養が凝縮 今が旬のいちじくは不老不死の果物とも言われ、アンチエイジングなど女性に嬉しい栄養がたくさん。甘くて美味しい上に体にもいいからどんどん摂り入れたいフルーツの一つですよね。フルーツとしてそのまま生で食べる以外にも、料理との相性も抜群だからサラダに入れたりお肉料理のソースにする方もいらっしゃるのではないでしょうか。 いちじくジャムの作り方 夏が終わりかけるといちじくの季節も終わっ