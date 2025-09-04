◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・岐阜）８回にもヤクルトに追加点を許した。この回から登板したドラフト５位ルーキーの４番手・宮原駿介投手は、先頭の村上宗隆内野手に左越え安打（単打）。雨脚が強くなった無死一塁で、オスナ内野手に打った瞬間にわかる左翼席への２ラン本塁打。プロ入り初被弾で１２点目を奪われた。続く、途中出場の伊藤琉偉内野手を中飛に打ち取った直後、午後８時４６分に２度目の中断