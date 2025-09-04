※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ義母からの孫プレッシャーに耐える妻、しかし夫からは妊娠線が気になると言われ拒まれていました。やがて妻はお隣さんから聞いた「声」や浴室で見つけたネイル片から夫と義妹の裏切りに気付づくことに。お隣さんに励まされ、帰宅した夫に普段通りの態度