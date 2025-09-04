◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（４日・バンテリンドーム）中日・細川成也外野手が７回に１５号３ランを放った。１点を返し、なおも２死二、三塁で島本の高めの直球を左中間へ。本塁打数は上林に並び、チーム最多タイとなった。この回一挙４得点で３点差まで追い上げた。