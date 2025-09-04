モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優が４日に、自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。インスタグラムに「明後日はＴＧＣ明後日は有吉の夏休みだよハワイだよ４時間スペシャルだよ」とコメント。黒のトップスに短パンを合わせたコーデで広大な自然をバックにした自身のショットを複数枚アップした。この投稿にファンからは「みちょぱ様へめちゃめちゃ格好良くてカワイイです」「これぞ夏女サイコ〜」