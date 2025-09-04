株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”こと桐谷広人氏（75）が4日、自身のXを更新し、投資においての注意を呼びかけた。【画像】2000億円の行方は？桐谷さんが注意呼びかけた投資Xでは「年利7%を謳って2000億円以上集めたプロジェクトが、週刊誌などで取り上げられてきましたが、今朝のモーニングサテライトでも放映されました」と報告。「バブル期には年8%という郵便貯金もありましたが、低金利時代になり6%のオレンジ