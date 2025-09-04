◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム9-2ロッテ(4日、ZOZOマリン)日本ハムは序盤から打線がつながりロッテに完勝。カード勝ち越しを決めました。先発は達孝太投手。ここ4試合は勝利から遠ざかり後半戦未勝利でしたが、ロッテ戦は過去2試合で13回2/3を投げて無失点と相性の良さを見せていました。この日も達投手は序盤から好投。初回を3者凡退で立ち上がると、3回はアウト3つをすべて三振で奪いました。打線は2回に郡司裕也選手の7号ソロ