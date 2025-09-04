三菱UFJ銀行新潟支店の行員だった60代の男が架空の金融商品を提案したうえ、新潟支店名で偽造した預かり証書を発行し、個人の顧客から現金約4000万円を受け取った事件の裁判で、新潟地裁は4日、元行員に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。判決を受けたのは三菱UFJ銀行新潟支店の元行員の男（69）です。判決によりますと、元行員は個人の顧客に対して架空の金融商品を提案。その際、発覚を免れようと考え、同行の新潟支店名