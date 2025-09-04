お笑いコンビ「こじらせハスキー」の橋爪ヨウコ（40)が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子女児出産を報告した。橋爪は今年5月に昨年結婚し、不妊治療を経て、第1子を妊娠したことを報告していた。橋爪は動画の冒頭で「無事、女の子を出産いたしました」と報告。赤ちゃんは健康というものの、自身は「出産したら血圧がガッて上がっちゃって。今150ぐらいあるらしいんです。ちょっと様子を見てあんま無理しないでみた