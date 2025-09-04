「ソフトバンク８−０オリックス」（４日、みずほペイペイドーム）３位・オリックスが首位・ソフトバンクに連日の大敗。今季３度目の同一カード３連敗で同１６度目のゼロ封負けを喫した。中１１日の先発・田嶋がふるわない。初回２死二塁、プロ初の４番で起用された嶺井の何でもない投ゴロを後逸し、続く栗原に右翼席への先制３ラン。二回も２死から周東の適時打で加点され、さらに六回、下位の海野に中越えの２点適時三塁打