共産党は、党の機関紙「しんぶん赤旗」日曜版に電子版を導入することを決めた。１０月から発行する。４日に党本部で開いた第６回中央委員会総会で、導入方針を盛り込んだ決議を採択した。購読者を若年層に広げる狙いがあり、年内に３万人の読者を獲得する目標を掲げた。田村委員長は総会後の記者会見で「若い世代から『電子版があれば』という声が寄せられていた。読者を広げる力にしなければならない」と語った。日曜版は１