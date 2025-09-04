（台中中央社）中部・台中市の中興大学はキャンパス内に池があり、アヒルやガチョウなどカモ科の鳥が40羽以上、生息している。先月には池のほとりで動画を撮影していた卒業生が、コクチョウ（ブラックスワン）にあわや卒業証書を奪われかける事態が発生し、SNS上で注目を集めた。今月入学した新入生には上級生から「アヒルたちとの付き合い方」が伝授された。同大は1日から3日にかけ、新入生のオリエンテーションを実施。グループ