警察によりますと４日、路上で女性に暴行したとして４０代の男が逮捕されました。 逮捕されたのは山形県東根市中央４丁目の農業の男（４３）です。 男は４日の午前８時４５分ごろ、東根市神町南の道路上で、村山地方に住む４０代女性の腕をつかみ、女性を引き倒すなどの暴行をくわえ、左手や左足の膝にケガをさせた疑いです。 通報を受けた警察が事情を聞き男を逮捕しました。警察が暴行をはたらいたいきさつなどについて調べを