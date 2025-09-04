関東甲信地方では、５日夜遅くにかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、関東地方と伊豆諸島では、５日は強風やうねりを伴った高波にも注意してください。 【画像】今後の天気 ［気象概況］台風第１５号は、４日１５時には、宮崎市の南約８０キロにあって、１時間におよそ２５キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８