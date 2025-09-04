【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『THE LAST PIECE』の最終審査に進むメンバーが、9月5日放送のTBS『THE TIME,』およびYouTubeで19時から配信される『THE LAST PIECE』第11話で発表される。 ■第10話では、BE:FIRST「Secret Garden」を2チームに分かれてパフォーマンス 『THE LAST PIECE』は、SKY-HIがCEOを務める音楽事務所・BMSGとTBSによる、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグル