2025年9月11日（木）から9月16日（火）まで、『京阪百貨店守口店』にて『秋の北海道物産展』が開催されます。 『ロイズ』の工場や新鮮な農産物が有名で、スウェーデンとも交流が深い自然あふれる北海道当別町。『秋の北海道物産展』では、そんな当別町のご当地グルメが大集合！注目ポイント1：「ロイズコンフェクト」限定ショップ登場！ 画像：株式会社京阪百貨店 北海道のチョコレートメーカー『ロイ