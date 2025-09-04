早めの予約での割引など、お得感のあるおせちに注目です。毎年、どこのおせちにしようか悩む方もいると思いますが、道内では早くもおせち商戦が動き出しています。「黄色いダイヤ」とも呼ばれるおせちの定番食材、数の子。（藤得記者）「ずらりと並んだきれいな数の子。こちらの工場では年末や正月に向けた数の子の製造が始まっています」北海道小樽市の水産加工工場です。塩漬けにした数の子を色や形、卵の質に応じて選別し、手作