俳優の伊原六花が、ABCテレビで9月6日に放送される『第13回 全国高等学校ダンス部選手権 〜2分30秒にかけた夏〜』（後3：30〜4：30※関西ローカル）の番組ナビゲーターを2年連続で務めることが決まった。【画像】『第13回 全国高等学校ダンス部選手権 〜2分30秒にかけた夏〜』ロゴ『全国高等学校ダンス部選手権』（DCC）は、単にダンスの技術を競うのではなく、各チームが設定した“漢字二文字のテーマ”を、2分30秒のパフォ