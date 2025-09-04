女優の川口春奈（30）が4日放送のTBS系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」（木曜後7・00）に出演。“いとこのお兄ちゃん”みたいな人気俳優を明かした。今回は嵐・二宮和也が同番組で初めてのターゲットとなり、主演を務める映画「8番出口」（監督川村元気）にちなみ「人間性が試される8つの異変」と題して放送された。スタジオトークで「二宮との印象的な思い出は?」と聞かれた川口は「広告（の仕事）を一緒にやらせ