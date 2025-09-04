ウソの投資話で1000万円をだまし取ったとして、51歳の占い師の女が逮捕されました。女は、約70人から20億円ほどを集めていたとみられています。被害を訴える夫婦が語る、その手口とは。◇「洗脳されていた」。そう語るのは、“投資詐欺”にあったと話す女性とその夫です。金をだまし取ったとして逮捕された田斉法子容疑者（51）は、“占星術師”として活動していました。警察によると田斉容疑者は7年前、福岡市内に住む52歳