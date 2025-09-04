宮崎県延岡市に5段階の警戒レベルのうち、危険度が最も高い警戒レベル5の「緊急安全確保」が出されました。宮崎県北部・平野部に線状降水帯が発生し、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険性が急激に高まっているため、4日午後7時30分、宮崎県延岡市に「緊急安全確保」が発令されました。